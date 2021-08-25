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Kastamonu'da yürek yakan an! Selde ölen genç kızın eşyaları bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da yürek yakan an! Selde ölen genç kızın eşyaları bulundu

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde markette çalıştığı sırada sele kapılarak hayatını kaybeden genç kıza ait telefonu ve 50 TL parasını enkaz altından çıkaran komandolar, duygu dolu anlar yaşadılar.

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Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi. Sel felaketinin yaşandığı sırada markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sele kapılarak hayatını kaybetti. Gizem Meryem Özgün’ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle bulunarak toprağa verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğine yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün’ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada balçıkların içerisinde cep telefonu buldu. Telefonun kabında 50 lira para ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı. Komandoları duygulandıran malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

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