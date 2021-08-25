'Yetişmez' denileni yaptı Elazığ'da bir ilke imza attı! ABD Avrupa'ya ihraç edilecek
ELAZIĞ'da ‘Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denileni üreterek bir ilke imza attı.
Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, Elazığ'da bir ilke imza attı.
Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı.
O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.
Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti.