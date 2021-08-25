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İzmir'de arkadaşını domuz sanınca olanlar oldu! Kanlar içinde buldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de arkadaşını domuz sanınca olanlar oldu! Kanlar içinde buldu

İZMİR'de İlhami G. (38), birlikte ava gittiği arkadaşı Faruk Özkan'ı (26), domuz sanarak tüfekle vurdu. Faruk Özkan hayatını kaybederken, İlhami G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Tire'nin kırsal Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İlhami G., arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Faruk Özkan ile dün gece bahçelerine dadanan domuzlar için Tellibağ mevkiine domuz avına çıktı. İki arkadaş, arazinin farklı noktalarına dağılarak domuzları beklemeye başladı. İddiaya göre, bir süre sonra yakınındaki bir çalılığın kenarında bir hareket olduğunu fark eden İlhami G., domuz sanıp, tüfeğini ateşledi.

Kontrol etmek için çalılıkların yanına giden İlhami G., Faruk Özkan'ı kanlar içinde buldu. İlhami G., 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, İlhami G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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