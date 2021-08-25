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Balıkesir Kazdağları’nda yanan ormanlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Kazdağları’nda yanan ormanlar havadan görüntülendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı içinde başlayan ve yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar mevki yakınlarında kara yolu ulaşımının olmadığı dik bir vadi zemininde başlayan ve 25 saatlik zorlu ve özverili bir çalışma ile kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına aralıksız havadan ve karadan devam ediliyor. Karadan açılan yollar ile söndürme ekipleri soğutma çalışmalarına aralıksız devam ederken bir yandan da havadan soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda ise yakın bölgelerde konuşlu 6 helikopter yangının rüzgar etkisiyle tekrar başlayabilme riskine karşı hazır bekletiliyor. Resmi olmayan bilgilere göre yangında 50 hektar kadar bir alanın zarar gördüğü, yanan arazinin sarp ve kayalık vadi yamaçları olduğu kaydedildi. Yangın sahasının ise havadan çekilen görüntülerinde ekiplerin özverili ve cansiparane çalışması ile söndürülen orman alanları böyle görüntülendi.

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