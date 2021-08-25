Eskişehir’de, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şüpheli olduğu belirlenen tırda aramalar yapıldı. Tırın dorsesindeki 7 ayrı tankın içinde, 5 ton kaçak benzin ele geçirildi.

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Eskişehir’de, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, yasal olmayan yollardan temin edilen kaçak akaryakıtın tır ile Bursa'dan Nevşehir'e götürüleceği belirlendi.

Şüpheli tır, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından takibe alındı.

Detaylı arama yapıldı

Yapılan takipte tırın, Odunpazarı’na bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

KOM ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol üzerinde durdurulan tırda, detaylı arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Tırın dorsesinde, değişik kargo malzemeleri konmak suretiyle saklanmış bin litrelik 7 ayrı IBC tank içerisinde yaklaşık 5 ton benzin ele geçirildi.

Ölçüm yapıldı

KOM Şube ekipleri, 'Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı' ile ele geçirilen benzinde ölçüm yaptı.

Yapılan ölçümde ‘geçersiz’ sonuç alınmasıyla, akaryakıta el konuldu.

Sürücü gözaltına alındı

El konulan akaryakıt, Milli Emlak Müdürlüğü’ndeki akaryakıt sorumlularına teslim edildi. Tır sürücüsü A.G., gözaltına alındı.