BIST 1.458
DOLAR 8,39
EURO 9,87
ALTIN 482,48
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta mesaj: Dünyaya haykırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta mesaj: Dünyaya haykırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl törenleri için Ahlat'ta konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl törenlerinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat mezar taşları milletimize ait tapu senetleridir.

Bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmek için mücadele ettik, ediyoruz.

(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.

2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.

167 bin metrekarelik bir alana Millet Bahçesi kurduk.

Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı.

Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.

Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.

Devlet Bahçeli de eşlik ediyor

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Şehitliğe ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli eşliğindeki heyet dua etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu mezarlığında böyle görüntülendi
Foto Galeri Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu mezarlığında böyle görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uyanık şeyh arsayı böyle pazarladı: Mehdi gelecek değerlenecek
Uyanık şeyh arsayı böyle pazarladı: Mehdi gelecek değerlenecek
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
'Erdoğan'ın dillere destan lüks yatı' denilmişti işin aslı ortaya çıktı
'Erdoğan'ın dillere destan lüks yatı' denilmişti işin aslı ortaya çıktı
Velilerin en merak ettiği soru! En riskli okul servisleri nasıl hizmet verecek şoförler aşı oldu mu?
Velilerin en merak ettiği soru! En riskli okul servisleri nasıl hizmet verecek şoförler aşı oldu mu?
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı! Çiftlik boşaltıldı alevler yayılıyor
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı! Çiftlik boşaltıldı alevler yayılıyor
İzmir'de arkadaşını domuz sanınca olanlar oldu! Kanlar içinde buldu
İzmir'de arkadaşını domuz sanınca olanlar oldu! Kanlar içinde buldu
Almanya Başbakanı Merkel Taliban ile görüşme mesajı
Almanya Başbakanı Merkel Taliban ile görüşme mesajı
Gaziantep’te vakaların yüzde 70’i aşısız
Gaziantep’te vakaların yüzde 70’i aşısız
Kemal Kılıçdaroğlu göç pazarlığı iddiasının arkasında! Varank'tan tepki geldi: Yalanlandı utanma duygusu yok
Kemal Kılıçdaroğlu göç pazarlığı iddiasının arkasında! Varank'tan tepki geldi: Yalanlandı utanma duygusu yok
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar soruşturma başlatıldı
Zonguldak'ta cami inşaatına hilafet bayrağı astılar soruşturma başlatıldı