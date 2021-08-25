Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta mesaj: Dünyaya haykırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl törenleri için Ahlat'ta konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl törenlerinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek Ahlat mezar taşları milletimize ait tapu senetleridir.

Bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmek için mücadele ettik, ediyoruz.

(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.

2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.

167 bin metrekarelik bir alana Millet Bahçesi kurduk.

Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olamadı.

Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.

Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.