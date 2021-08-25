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Kula'da makilik yangını ormana sıçradı! Çiftlik boşaltıldı alevler yayılıyor

Kula'da makilik yangını ormana sıçradı! Çiftlik boşaltıldı alevler yayılıyor

MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı.

Söndürme çalışmaları sürüyor.

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