'Erdoğan'ın dillere destan lüks yatı' denilmişti işin aslı ortaya çıktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu yalanı ile gündeme gelen lüks yat, Antalya’da İHA tarafından görüntülendi. Denize indirilen yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamı için yapıldığı ortaya çıktı.

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Sosyal medyada Sedef Kabaş'ın yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla yayınlanan paylaşıma konu lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı.

Antalya Serbest bölgede inşa edilen ve dün denize indirilerek son kontrolleri yapılan lüks yatın 22-25 Eylül’de Monaco Yacht Show'da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi. Lüks yatın, günler sonra Suudi alıcısına teslim edileceği öğrenildi.

"Ortaya yalan atın" demişti

CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma stratejisinin nasıl işlediğini Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde itiraf etmişti.

Kabaş, kendisini dinleyenin gruba verdiği derste "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret" ifadelerini kullanmıştı.