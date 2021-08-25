Velilerin en merak ettiği soru! En riskli okul servisleri nasıl hizmet verecek şoförler aşı oldu mu?

Okullar açılma kararı alınmışken gözler okul çalışanlarında olduğu kadar servis hizmetlerinde. Sayı sınırlaması yapılmayan servisler nasıl hizmet verecek, servis şoförleri aşı oldu mu?

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Normalleşme sürecinin en önemli adımı sayılan okullar, 6 Eylül'de kapılarını açıyor. Ancak çocukların yakın temasta bulunacakları servislerle ilgili soru işaretleri sürüyor. Bu yıl okul servisleri nasıl olacak? Servis şoförlerinin ve çalışanlarının aşı durumu nasıl? Uzmanlar servisler için hangi uyarılarda bulunuyor? İşte okulların açılmasına 2 hafta kala servislerde son durum...

Koronavirüs salgını yüzünden ciddi aksamaların yaşandığı milli eğitimde okullar 6 Eylül’de açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ni güncelledi. Buna göre öğretmenler başta olmak üzere kantin çalışanı, memur gibi aşı olmayan okul çalışanlarına haftada en az 2 defa PCR testi zorunlu oldu.

Servislerde son durum

Çoğunluğu 16 kişilik olan araçlarda 'tek koltuk' kullanımı gibi zorunluluk bulunmuyor.

Tüm koltuklar kullanılacak

Uzmanların "Mümkünse kapasite düşürülmeli" uyarısına rağmen, maliyet artışı gibi sebeplerden dolayı araçlar tam kapasiteli hizmet verecek.

Rehberde; okul servis şoförleri ve yardımcı personeli için de 'tavsiye' kararı var. Açıklanan rehberde servis çalışanları için "tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir" deniliyor. Ancak aşı zorunluluğu olmamasına rağmen servis odaları şoför ve araçta bulunacak diğer personelin aşı olmasını sağlamak için harekete geçti.

Bir ay öncesinden okul hazırlıklarına başladıklarını belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlıhurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Gerek şoförlerimiz gerekse araçta bulunacak personelimiz için aşı olmaları konusunda teşvikimiz sürüyor" dedi.

Servisçilerin büyük bir bölümünün çift doz aşı yaptırdığını belirten Elmadağlı, sektör olarak 'yeniden bir kapanma' süreci ile karşılaşmak istemedikleri için bu konuda bir hayli titiz davrandıklarını söyledi. Araçlarda da hijyen konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Elmadağlı "Son bir aydır personelimizi teşvik etmek açısından yoğun bir çaba sarf ettik. Bugün de bir kez daha arkadaşlarımızı uyardık. Aşılarını olmalarını istiyoruz. Yeni bir kapanmayı kaldıramayız. Elimizden gelen tüm önlemlerimiz aldık ve alacağız. Herkes aşısını olmalı ki yeni sıkıntılarla karşılaşmayalım" diye konuştu.

Servis aracı ve şoför bulma sıkıntısı

Servis şoförleri ve 'servis ablası' olarak adlandırılan yardımcı personeller için aşı zorunluluğu getirdiklerini ve öğrencilerle temas halinde olacak herkesin çift doz aşılı olacağını belirten İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Turgay Gül ise 'sorunun' başka bir boyutuna değindi.

İstanbul'da geçtiğimiz yıl eylül ayında 21 bin servis aracı bulunduğunu hatırlatan Gül "Geride bıraktığımız yılda okul servisleri çalışamadı. Bu yüzden sektörden çıkışlar oldu. Birçok şoför işi bıraktı. Birçoğu da personel servis taşımacılığı gibi sektördeki başka yerlere geçiş yaptı. Birçok plaka araçsız şekilde, açıkta bekletiliyor. Ekonomik nedenlerle aracını plakasını satan kişilerin de geri dönmeleri de zor" diye konuştu.

Olası bir yeniden kapanma durumunda okul servislerinde çok daha ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirten Turgay Gül "Şu anda sorun yok. Ancak olası bir vaka patlamasında gerek şoför gerekse yardımcı personelin ikamesi açısından çaresiz kalabiliriz. Ümidimiz vaka artışının yaşanmaması" dedi.