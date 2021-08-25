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Öztürk Yılmaz'dan bir garip sözler: Tarım Bakanı'nı aradım kızdım bağırdım

Kuraklıktan etkilenen Ardahanlıları ziyaret eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli ile görüşme yaparak kendisine kızıp bağırdını öne sürdü.

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Ardahan'da yaşanan kuraklık, ot, saman ve kredi borçları konularında birçok çiftçi ile besiciyi mağdur etti.

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, bugün kuraklığın vurduğu o köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Köy halkı ile selamlaşan Öztürk Yılmaz, ziyaret sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Tarım Bakanı'nı aradım kızdım bağırdım"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla iletişime geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım.

"Size müjdem var''
Şimdi aradı, size bir müjdem var. bir şey açıklayacağım." diye konuştu.

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