Çalışanlar dikkat! İşten çıkarma sonrası kıdem tazminatında dikkat çeken değişiklik
İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle artan işten çıkarmaların sonucunda akıllara kıdem tazminatı konusu geldi. Peki peşin ödenmesi gereken kıdem tazminatı için ne yapmak gerekiyor?
İş Kanunu'na tabi çalışanların hak ettiği kıdem tazminatlarının, iş akdinin sona erdiği tarihte peşin olarak ödenmesi gerekir. Süresinde ödenmeyen kıdem tazminatı için bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizinin verilmesi gerekir.
Fesih yasağının sona ermesiyle işten çıkarmalar yaygınlaştı. Kıdem tazminatının en geç ne kadar sürede ödenmesi gerektiği, işveren kıdem tazminatını zamanında ödemezse ne yapılması gerektiği şeklinde sorular soruluyor. Konuyu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ocak ayında verdiği güncel bir karar ise şöyle:
1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesine göre, kıdem tazminatının zamanında peşin ödenmesi gerekir. Tazminatın zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.
Faiz ne zaman başlar?
Yargıtay’a göre, gününde ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz başlangıç tarihi fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez.