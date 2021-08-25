Çalışanlar dikkat! İşten çıkarma sonrası kıdem tazminatında dikkat çeken değişiklik

Fesih yasağının sona ermesiyle işten çıkarmalar yaygınlaştı. Kıdem tazminatının en geç ne kadar sürede ödenmesi gerektiği, işveren kıdem tazminatını zamanında ödemezse ne yapılması gerektiği şeklinde sorular soruluyor. Konuyu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin ocak ayında verdiği güncel bir karar ise şöyle: