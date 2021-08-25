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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı

YUNANİSTAN'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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