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Ankara'da tarihi eser niteliğinde 2 bin 30 sikke ele geçirildi

Ankara'da tarihi eser niteliğinde 2 bin 30 sikke ele geçirildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 30 sikke ele geçirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Beypazarı'nın Boyalı Mahallesi'nde A.Ş. ve İ.K'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.Ş. ve İ.K. gözaltına alınırken, şahısların kullandığı araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 30 sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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