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Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

SULTANGAZİ'de trafik denetimi yapan polis ve zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. 

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Edirne Asfaltı Caddesi'ne öğle saatlerinde trafik denetimi yapan polis ile Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki kaçak göçmenler yol kenarındaki telleri aşıp kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler tekrar minibüse bindirildi.

Minibüs şoförünün de yabancı uyruklu olduğu ve oturma izni bulunduğu anlaşıldı. Hepsinde aynı çanta ve malzemeler bulunan Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen polis ekiplerince Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin ifade işlemleri sürüyor.

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