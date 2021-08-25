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Kula'da makilik yangını ormana sıçradı!

Kula'da makilik yangını ormana sıçradı!

MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı.

Söndürme çalışmaları sürüyor.

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