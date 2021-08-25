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Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay! 'Doktorum' deyip seldezeleri...

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren olay! 'Doktorum' deyip seldezeleri...

KASTAMONU'da selzedelerin yerleştirildiği öğrenci yurduna gelip, kendisini doktor olarak tanıttıktan sonra bazı vatandaşları muayene eden 20 yaşındaki şüpheli, ihbar üzerine gözaltına alındı.

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Selin vurduğu Kastamonu’da afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ekipler gece gündüz demeden yaraların sarılması için üstün gayret sarf ediyor. Doğal afette zarar gördükleri için Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyacı ekipler tarafından karşılanıyor.
Selzede vatandaşların yerleştirildiği Abana Erkek Öğrenci Yurdu’nda da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Antalya’dan afet bölgesine gelen ve kendisini doktor olarak tanıtan D.Ç.Ö. (20) adlı şahıs öğrenci yurduna girdi. Rahatsızlığı olan bazı selzede vatandaşları muayene eden ve çeşitli ilaçlar veren D.Ç.Ö'nün durumundan şüphelenen bazı görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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