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Polonya'dan Afganistan kararı: Güvenlik nedeniyle durdurdu

Polonya'dan Afganistan kararı: Güvenlik nedeniyle durdurdu

POLONYA'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri güvenlik nedeniyle durdurduğu bildirildi. Kararın ABD ve İngiliz yetkililere danışıldıktan sonra alındığı bilgisini paylaşan Przydacz, 'Güvenlik durumuna ilişkin raporların uzunca analiz edilmesinden sonra, diplomat ve askerlerimizin hayatlarını daha fazla riske edemeyiz.' ifadesini kullandı.

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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil havaalanından tahliyelerinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

Przydacz, Kabil'den tahliye edilen ve şu an Özbekistan'da bulunan grubun Polonya tarafından gerçekleştirilen son tahliye olduğunu vurguladı.

Kararın ABD ve İngiliz yetkililere danışıldıktan sonra alındığı bilgisini paylaşan Przydacz, "Güvenlik durumuna ilişkin raporların uzunca analiz edilmesinden sonra, diplomat ve askerlerimizin hayatlarını daha fazla riske edemeyiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın kararı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kabil'deki tahliye uçuşlarını 31 Ağustos'ta sonlandırılacağını açıklamasının ardından geldi.

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