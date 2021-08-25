DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Bugün seçim olsa bu iş bitti artık

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ankara'da partisinin düzenlediği aşure dağıtım programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Huzur Mahallesi semt pazarında vatandaşlara aşure dağıttı. Esnafın sıkıntılarını dinledi.

Hayat pahalılığında şikayet eden bir vatandaşın, "Masa başında oturanlar bu insanların hakkıyla oraya geliyorlar” sözüne karşılık, Babacan “Evet ama tam üç sene önceydi. Bugün seçim olsa bitti artık. Onu biliyorlar" dedi.

"Emekli maaşıyla sadece gıda masrafı karşılanıyor''

Vatandaşlarla sohbet eden Babacan, şu şekilde konuştu:

“Emekliler, sabit gelirli vatandaşlar, memurlar çok zor durumda. Asıl sorun; devletin açıkladığı resmî enflasyon yüzde 15, yüzde 16 ise hayat yüzde 40, yüzde 50 artıyor. Aldığınız maaş artık geçime yetmiyor. Geçen Samsun’da gördüm. Öğretmen emeklisi karı koca, iki öğretmen emeklisi maaşıyla sadece gıda masrafını karşılama hesabını yapıyorlar.”

"Bu işin bittiğini biliyorlar''

Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Babacan'a bazı esnaflar elektrik fiyatındaki artışlardan pazarcı esnafı ise pandemi döneminde yok sayılmalarıdan dert yandı.

Elektrik artışlarına tepki gösteren bir esnaf ise “Sadece elektrik faturası olsa amenna diyeceğiz. Kiralar öyle, alışveriş öyle ama elektrikte ciddi bir yükselme var. Elektrik faturamız normalde 120 lira falan geliyordu şu an 190 geliyor. Daha kötüsü olacak gibi gözüküyor ama inşallah olmaz. İktidarın artık değişmesi lazım, millet onu istiyor. Virüs diyorlar, virüs marketlerde bulaşmıyor mu? Market kapalı alan, pazar açık alan” dedi.

Babacan söz konusu tepkiye, “Bilmiyorlar, biz onu kaç kere söyledik. Sorun şu, bu kararı verenler artık pazara gelmiyor, pazarda alışverişi unuttular. Masa başında karar veriyorlar ondan sonra yanlış karar oluyor” diye karşılık verdi.

Esnafın, “Masa başında oturanlar bu insanların hakkıyla oraya geliyorlar” sözüne karşılık ise Babacan, “Evet ama tam üç sene önceydi. Bugün seçim olsa bitti artık. Onu biliyorlar” şeklindeki yanıtı verdi.