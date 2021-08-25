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Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan yardımı

Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan yardımı

YALOVA'da hayvancılık alanında faaliyet gösteren bir firma, sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop'taki besicilere 89 büyükbaş damızlık ve besi danası yardımında bulundu.

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Merkeze bağlı Kadıköy beldesinde firmanın tesislerinden 4 kamyona yüklenen hayvanlar, iki ildeki damızlık sığır yetiştiricileri birliklerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Firmanın genel müdürü Ali Karakadıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaraların sarılmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Karakadıoğlu, "Kastamonu'ya 42 hayvan, 47 de Sinop'taki yetiştiricilerimize gönderiyoruz. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürüne, Kastamonu ve Sinop damızlık sığır yetiştiricileri birliklerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde birlik beraberlik çok önemli. Biz de böyle bir yardım yapmayı kendi bütçemize göre uygun bulduk. Hayırlı olur inşallah." diye konuştu.

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