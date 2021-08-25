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Mültecileri ölüme terk eden Yunanistan söz konusu FETÖ'cüler olunca kurtardı

Mültecileri ölüme terk eden Yunanistan söz konusu FETÖ'cüler olunca kurtardı

Avrupa'ya gitme hayaliyle yola düşen mültecileri botlarını patlatıp ellerini kelepçeleyerek denize atan Yunanistan'ın söz konusu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri olunca denize bir kırmızı halı sermediği kaldı. Türkiye'den kaçarken Akdeniz'in ortasında kalan çoğu FETÖ'cü eski asker olan 8 kişi sahil güvenlik ekibi ile tahliye etti. Kurtarılan FETÖ'cüler Girit Adası'na çıkarıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi teröristlerin hem hedef hem de Avrupa'ya geçiş için güvenli transit ülke olarak gördüğü Yunanistan ilginç bir olaya sahne oldu.

Kimlikleri açıklanmayan 8 FETÖ'cü Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Akdeniz'e açılan teröristler bir süre yol aldıktan sonra tekne arızalandı. Yunan balıkçıların da yardımıyla tekneyi tamir eden FETÖ'cüler yeniden yola koyuldu.

İkinci kez arıza yaptı

Ancak bir süre yol aldıktan sonra bu kez de teknenin yelkeni kırıldı. Denizin ortasında kalan FETÖ'cüler yine yardım çağrısında bulununca balıkçılar ve Yunan sahil güvenlik ekipleri devreye girdi. Akdeniz'e açılan göçmenleri ellerini bağlayarak denize atan, ucu demirli sopalarla botları patlatıp ölüme terk eden Yunan sahil güvenlik ekipleri FETÖ'cüleri Girit Adası'na çekti.

Fransa'ya gideceklermiş

Bir süre polis nezaretinde limanda bekletildikten sonra adaya alınan FETÖ'cülerin ihtiyaçları giderildi. Yunan basınında çoğunun eski asker olduğu belirtilen 8 Türk'ün siyasi sığınma talep ettiği belirtildi. Ayrıca FETÖ'cülerin ilk ifadelerinde Fransa'ya gitmek üzere denize açıldıkları aktarıldı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığının 8 Türk ile ilgili süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

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