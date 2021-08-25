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Yunanistan'da koronavirüs aşısı olmayanlara sert tedbirler getirildi

Yunanistan'da koronavirüs aşısı olmayanlara sert tedbirler getirildi

Yunanistan, hem salgını sınırlamak hem de aşı yaptırmamakta ısrar eden yaklaşık 4 milyon kişiyi caydırmak için dizi tedbir açıkladı. PCR testi de olsa aşısızların restoran, kafe ve bar gibi kapalı mekanlara girmeleri yasaklandı.

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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların restoran, kafe ve bar gibi kapalı mekanlara girmeleri yasaklandı. Aşısızlar bugüne kadar PCR ya da hızlı test ile bu mekanlara girebiliyordu ancak açıklanan yeni tedbirlerle birlikte artık aşı olmayanlar bu mekanlara testle de giremeyecek. Aşısızlar ayrıca stadyum ve spor salonlarına da alınmayacak.

Maske zorunluğunun devam edeceğini belirten Yunanistan Sağlık Bakanı Valisis Kikilias'ın aşı yaptırmayanlara yönelik açıkladığı ve 13 Eylül 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bazı kısıtlamalar şöyle:

- Kapalı eğlence yerleri, restoran, kafe ve barlara girmeleri yasak. Stadyum ve spor salonlarına da giremeyecekler.
- Sinema, tiyatro ve müzelere sadece hızlı test yaptırmaları halinde alınacaklar.
- Devlet ve özel sektörde çalışanlar haftada bir, turizm ve yiyecek-içecek sektörlerinde çalışanlar ile lise ve üniversite öğrencileri haftada 2 kez hızlı test yaptıracaklar. Test masraflarını (10 avro) kendileri karşılayacaklar.
- Otobüs ve gemilerle seyahat edecekler seyahatten en geç 48 saat önce hızlı test yaptırmak zorundalar.
- Sağlık sektöründe çalışanlar aşı olana kadar mecburi izne çıkarılacak.

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