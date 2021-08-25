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Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi

Afganistan Genelkurmay Başkanı kaçış sırasında beklerken görüntülendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye hareketliliği devam ederken eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai tahliye için beklerken görüntülendi. Ahmadzai, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden hemen önce görevden alınmıştı.

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Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında hareketlilik devam ediyor.

Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında ülkeden ayrılmak için bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı.

Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi.

Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

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