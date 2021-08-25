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Koronavirüs aşısı olmayan kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla

Koronavirüs aşısı olmayan kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı son raporda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmamış Amerikalıların virüsle enfekte olma veya hastaneye yatma olasılığının çok daha yüksek olduğu bildirildi. CDC, aşılanmamış kişilerin aşılanmışlara göre koronavirüs nedeniyle hastaneye yatma olasılıklarının 29, virüsü kapma ihtimallerinin ise 5 kat daha fazla olduğunu belirtti.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması üzerine yaptığı yeni araştırmasını yayımladı.

1 Mayıs ile 25 Temmuz arasındaki Los Angeles'ta elde edilen verilere dayandırılarak yapılan araştırmada aşılanmamış kişilerin Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma olasılığının tam aşılı kişilere göre yaklaşık 29 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmada ayrıca aşılanmamış kişilerin aşı olan kişilere göre Kovid-19 ile enfekte olma olasılığının yaklaşık 5 kat daha fazla olduğu bildirildi.

"Aşıların etkili olduğunu gösteriyor"

CDC, çalışma ile birlikte yayımladığı raporunda, "Bu enfeksiyon ve hastaneye yatış oranı verileri yetki almış aşıların Delta varyantının bulaşmasının arttığı bir dönemde Kovid-19 enfeksiyonu kapmaya ve hastalığı şiddetli geçirmeye karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, verilerin 'henüz aşılanmadıysanız en yüksek risk altındakiler arasında olduğunuzu' gösterdiğini söyledi.

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