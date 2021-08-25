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Koronavirüs aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolara mal olacak

Koronavirüs aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolara mal olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının piyasaya yavaş sürülmesinin küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolarlık üretim kaybına mal olacağı açıklandı. The Economist'in çalışmasına göre gelecek yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 60'ını aşılamayan ülkeler 2022-2025 döneminde iki trilyon avroya eş değer zarara uğrayacak.

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The Economist'in ülke ekonomileri ve sektör raporları gibi araştırmalarını yayımladığı Intelligence Unit tarafından paylaşılan raporda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Raporda koronavirüs aşılarının yavaş piyasaya sürülmesinin küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolarlık üretim kaybına mal olacağı bildirildi.

Çalışmada vatandaşlarına uygulanan aşıların zengin ülkelerin çok gerisinde olan gelişmekte olan ekonomilerin bu kaybın büyük bir bölümünü oluşturacağı aktarılırken 2022 yılı ortasına kadar nüfuslarının yüzde 60'ını aşılamayan ülkelerin 2022-2025 döneminde iki trilyon avroya eş değer zarara uğrayacağı hesaplandı.

"Ekonomik olarak fark artacak"

Çalışma ile ilgili raporda, "Gelişmekte olan ülkeler bu kayıpların yaklaşık üçte ikisini omuzlayacak ve daha gelişmiş ülkelerle ekonomik olarak daha da uzaklaşacak" denildi.

Toplumsal huzursuzluk riski

The Economist Intelligence Unit ekibi çalışmanın yaklaşık 200 ülkedeki aşılama zaman çizelgeleri için kurum içi tahminlerini GSYİH büyüme tahminleriyle birleştirerek yürütüldüğünü söyledi.

Ekip, aşıların gecikmeli olarak piyasaya sürülmesinin kızgınlığı körükleyebileceği ve gelişmekte olan ekonomilerde toplumsal huzursuzluk riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Çalışmada Asya-Pasifik bölgesinde toplam ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte üçünün görüleceği ve en kötü darbeyi alacağı belirtildi.

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