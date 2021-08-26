ABD'yi çıldırtacak an! 6 milyonluk Black Hawn artık Taliban'ın!

Taliban tarafından tüm dünyaya servis edilen son dakika görüntülerinde, ABD'nin 6 milyon dolarlık Black Hawk helikopterinin bir hava sahasında test edildiği görüldü.

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20 yıldır askeri birlikleri ile Afganistan'da bulunan ABD, 31 Ağustos'ta bölgeden ayrılacak. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ise ABD askerlerinden ele geçirdiği silahlarla, ülkede yeni bir düzen kurmaya çalışıyor.

Yıllardır kaosun hakim olduğu Afganistan'da son olarak yönetimi Taliban ele geçirdi. Taliban'ın kontrol sağladığı bölgedeki ABD askerleri ve diğer yabancı güçlerin çekilmesi içinse son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Ancak, özellikle 20 yıldır Afganistan'da olan ABD askeri güçlerinin, çekilme sürecinde birçok askeri teçhizatı Taliban'a kaptırdığı öne sürüldü. Bu iddialar, ara ara Taliban'ın servis ettiği karelerde görülen silahlarla kanıtlandı.

6 milyon dolarlık helikopter

Ülkeden güçlerini çekmesine günler kala ABD'yi kızdıracak bir görüntü daha geldi. Taliban kanadından yayınlanan görüntülerde, Taliban'ın ele geçirdiği 6 milyon dolarlık ABD yapımı Black Hawk helikopterini bir hava sahasında test ettiği görüldü.