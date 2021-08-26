BIST 1.460
DOLAR 8,36
EURO 9,87
ALTIN 481,01
HABER /  DÜNYA

ABD'yi çıldırtacak an! 6 milyonluk Black Hawn artık Taliban'ın!

ABD'yi çıldırtacak an! 6 milyonluk Black Hawn artık Taliban'ın!

Taliban tarafından tüm dünyaya servis edilen son dakika görüntülerinde, ABD'nin 6 milyon dolarlık Black Hawk helikopterinin bir hava sahasında test edildiği görüldü.

Abone ol

20 yıldır askeri birlikleri ile Afganistan'da bulunan ABD, 31 Ağustos'ta bölgeden ayrılacak. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ise ABD askerlerinden ele geçirdiği silahlarla, ülkede yeni bir düzen kurmaya çalışıyor.

Yıllardır kaosun hakim olduğu Afganistan'da son olarak yönetimi Taliban ele geçirdi. Taliban'ın kontrol sağladığı bölgedeki ABD askerleri ve diğer yabancı güçlerin çekilmesi içinse son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Ancak, özellikle 20 yıldır Afganistan'da olan ABD askeri güçlerinin, çekilme sürecinde birçok askeri teçhizatı Taliban'a kaptırdığı öne sürüldü. Bu iddialar, ara ara Taliban'ın servis ettiği karelerde görülen silahlarla kanıtlandı.

6 milyon dolarlık helikopter

Ülkeden güçlerini çekmesine günler kala ABD'yi kızdıracak bir görüntü daha geldi. Taliban kanadından yayınlanan görüntülerde, Taliban'ın ele geçirdiği 6 milyon dolarlık ABD yapımı Black Hawk helikopterini bir hava sahasında test ettiği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı!
Antalya'da feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvana peş peşe gelen otomobiller çarptı
Antalya'da feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan bahçıvana peş peşe gelen otomobiller çarptı
Afganistan'dan ilk Mehmetçik kafilesi Türkiye'ye döndü!
Afganistan'dan ilk Mehmetçik kafilesi Türkiye'ye döndü!
Sevilay Yılman "erken seçim 6 Kasım 2022'de' dedi! Cumhur İttifakı 2-0 önde girecek
Sevilay Yılman "erken seçim 6 Kasım 2022'de' dedi! Cumhur İttifakı 2-0 önde girecek
Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!
Mardin Mazıdağı'nda korkutan orman yangını!
Genelkurmay Başkanı Kochavi: İran'a saldırmak için hazırlanıyoruz
Genelkurmay Başkanı Kochavi: İran'a saldırmak için hazırlanıyoruz
Nagehan Alçı, 28 Şubat generalleri için adeta savaşıyor! Biberonla Beslenen Çevik Bir değilmiş!
Nagehan Alçı, 28 Şubat generalleri için adeta savaşıyor! Biberonla Beslenen Çevik Bir değilmiş!
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor