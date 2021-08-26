Nagehan Alçı, 28 Şubat generalleri için adeta savaşıyor! Biberonla Beslenen Çevik Bir değilmiş!

NAGEHAN Alçı, 28 Şubat post modern darbesinin mimarı eski paşaları cezaevinden kurtarmak için adeta her cephede savaş veriyor. Cumhuriyet'in haberini beğenmeyen Alçı, Adeta 'Ne yapsak bu 14 generalin hapiste ölmesini sağlasak' haberi bu" dedi. Alçı'nın "biberonla besleniyor" dediği Çevik Bir'in öyle bir rahatsızlığı yok. Biberonla beslenen isim eski Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç çıktı...

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28 Şubat davasında 14 generalin hapse atılmasına karşı çıkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulunan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat generallerini cezaevinden kurtarmak için yazı dizisine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine af çağrısı yapan Alçı, Cumhuriyet gazetesine konuşan subayları da "Düşük rütbeli emekli subaylar adeta bu 14 ismin hapiste hastalıklarla boğuşa boğuşa vefat etmesini istiyor" dişe eleştirdi. Öte yandan Odatv, 28 Şubat tutuklusu eski generallerin sağlık durumlarını haberleştirdi. Kim biberonla besleniyor, kimin ne hastalığı var?.

'Hastalıklarla boğuşa boğuşa ölsünler' isteniyor

"Cumhuriyet gazetesi benim son yazılarım üzerine öyle bir manşet haber yapmış ki… Adeta 'Ne yapsak bu 14 generalin hapiste ölmesini sağlasak' haberi bu" diyen Nagehan Alçı, "Gazeteye konuşan düşük rütbeli emekli subaylar adeta bu 14 ismin hapiste hastalıklarla boğuşa boğuşa vefat etmesini istiyor. Sırf ideolojik fanatizm yüzünden komutanlarını ölüme terk etme vicdansızlığındalar." ifadelerini kullandı.

Kimin hangi hastalığı var?

Yargıtay’ın onamasıyla 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 isim için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Emekli generallerin sağlık durumları, cezaevinde bulunmalarına olanak vermiyor." diyon Odatv, cezaevine gönderilen emekli askerlerin bilinen son sağlık durumlarını tek tek çıkardı.

Biberonla beslenen Çevik Bir değil İlhan Kılıç'mış!

Çevik Bir: 82 yaşındaki Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'de Demans hastalığı başlangıcı bulunuyor.

Vural Avar: 83 yaşındaki Emekli Korgeneral Vural Avar, Alzheimer hastalığının yanı sıra ortopedik rahatsızlıklarla boğuşuyor.

Hakkı Kılınç: 81 yaşındaki Emekli Korgeneral Nöropatik rahatsızlık yaşıyor. Koah hastası olan Kılıç, oksijen maskesi takıyor.

Kenan Demir: 79 yaşındaki Emekli Tümgeneral Kenan Demir de kanser tedavisi görüyor.

İlhan Kılıç: 85 yaşındaki eski Türk Hava Kuvvetleri komutanı İlhan Kılıç'ın da hastalığı nedeniyle biberonla beslendiği belirtildi.

Çetin Doğan: 81 yaşındaki emekli 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, 2003 yılında 5 damardan by-pass ameliyatı olan Doğan, kalp rahatsızlığı var. Böbrek rahatsızlığı da olan Doğan, yürüme güçlüğü çekiyor.