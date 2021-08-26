Almanya'nın ırkçı partisinden Atatürk'e hakaret: Atatürk de oy verirdi!

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi, Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti AfD tarafından çirkin bir kampanyaya alet edilmesi tepki topladı.

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Berlin'in Neukölln semtinden aday olan AfD'li (Almanya için Alternatif) partisinden Marcel Goldhammer, direkt olarak AfD'den meclise girmek için adaylığını koydu.

Eski bir CDU'lu olan, "AfD'deki Yahudiler" isimli örgütün yönetiminde yer alan Goldhammer adına, "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" yazılı bir seçim afiş çıktı ve bunun sosyal medyada yayılmasını sağlandı.

Afiş Ronald Glaeser adlı bir AfD'li tarafından dolaşıma sokulunca ortalık karıştı.

Atatürk'e hakaret

Almanca ve Türkçe olan, Atatürk'le Goldhammer'in fotoğrafının kullanıldığı afişin paylaşıldığı fotoğrafla Atatürk'ün ırkçı olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Fotoğrafın altında çok sayıda insan Atatürk'e hakaret etmeye başladı.

Türk toplumundan tepki

Alman partisinin Atatürk'e "ırkçı, evet AfD'yi seçerdi" gibi yorumlar yapması Avrupa'daki Türkleri ayağa kaldırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Atatürk Türk milliyetçisiydi ve vatanına aşık biriydi ama kesinlikle ırkçı değildi", "AfD'nin tümü rahmetli Atatürk'ün tırnağının altındaki kir olamaz", "Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ırkçı değildi" yorumlarını yaptı.