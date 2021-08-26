CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan baskın seçim talimatı! Önümüzdeki dönem...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, "Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz" ifadelerini kullandı

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CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı. Sunumları dinleyen Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarına ve parti örgütüne, "Olası baskın seçime hazırlıklı olun" talimatını verdiği öğrenildi.

Önümüzdeki dönem Türkiyeyi biz yöneteceğiz

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de kimsesiz bir tek ev kalmayacak. CHP, tüm kimsesizlerin yanında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç giremeyecek. Tüm belediye başkanları ve il başkanları bununla ilgili çalışmalarını yapacak ve raporlayacak. Yapılanlar milletle paylaşılacak. Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazılıklarınızı buna göre yapın" diye konuştu.

Toplantı sonrası Öztrak neler demişti?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada "İlk seçimde, bu hükümete tasdiknamesini verip eve göndermek için gün sayıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, CHP iktidarında hepimizin için hakkın, hukukun, adaletin ve hepimiz için refahın yüzyılı olacak. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu ülkede dilleri kirleten nefret söylemini bitireceğiz" demişti.