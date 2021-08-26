Mehmet Ceyhan'dan kötü haber! Aşı Delta varyantı bulaşını kesinlikle azaltmıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs salgınıyla ilgili korkutan açıklama. Aşı olanların Delta varyantının bulaşmasını kesinlikle azaltmadığını belirten Mehmet Ceyhan, alınması gereken önlemleri sıralarken, okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılmasını önerdi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs aşısının Delta varyantında bulaşmayı kesinlikle azaltmadığını açıkladı. Delta bulaşını engellemek için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Ceyhan, okullarda yüz lüze eğitime geçilmemesini, uzaktan eğitime devam edilmesini önerdi. İşte Ceyhan'ın sosyal meda hesabından yaptığı o açıklamalar...

Ölüm riskini azaltıyor ama..

- Aşılar hastalık gelişme, ağır hastalık ve ölüm riskini çok belirgin şekilde azaltıyor. Ancak aşıların hastalık bulaşını yüzde 50 azalttığı bilgisi eski varyantlara aitti, Delta varyantının bulaşını kesinlikle azaltmıyor.

- Bu nedenle öğretmeni aşılayıp çocukları koruma düşüncesi yanlış. Önlemleri ve kısıtlamaları kaldırıp, salgını sadece aşı ile yavaşlatamayız.

Aktif vakalar artıyor

- Aşı toplumun yüzde 80’ine tam doz uygulanmadıkça enfekte kişi sayısını azaltamaz.

- Yani KISA SÜREDE VAKA SAYISINI KISITLAMALAR (kapanma değil) VE BİREYSEL ÖNLEMLER ile, SALGINI SONLANDIRMAYI AŞI İLE BAŞARABİLİRİZ.

- Aktif vakalar artıyor. Okullar açılacak ve toplu taşıma araçları, iş yerleri kalabalıklaşacak.

Okullarda uzaktan eğitim devam etmeli

- Vakit geçirmeden iş yerlerinde esnek çalışma, kademeli mesai ve gerekiyorsa vardiyalı çalışma düzenine geçilmelidir. Okullarda, restoran ve kafelerde fiziki koşulların sağlandığı denetimlerle garanti edilmelidir. Okullarda online eğitim de devam etmelidir.

Aşılama oranları toplam nüfusa göre verilmeli

- Aşılama oranları aşılama sayısı hedef nüfusa değil, toplam nüfusa bölünerek verilmelidir. Aksi takdirde gerçekten yüksek görünen aşı oranları aşı reddine olumsuz katkıda bulunacaktır. Örneğin 2 doz alı oranı yüzde 57,8 verilmektedir ancak gerçek oran yüzde 42’dir.

- Aşılılarda hastalık genellikle daha az belirtiyle seyrettiği için vaka sayımız da olduğundan düşük görülmektedir.