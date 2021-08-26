BIST 1.453
DOLAR 8,39
EURO 9,89
ALTIN 481,24
HABER /  DÜNYA

Delta Havayolları Covid-19 aşısı yaptırmayan personelinden 200 dolar ek sigorta katkısı isteyecek

Delta Havayolları Covid-19 aşısı yaptırmayan personelinden 200 dolar ek sigorta katkısı isteyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 salgınıyla mücadelede aşıya teşvik için son taktik Delta Havayolları'ndan geldi.

Abone ol

Şirket Covid-19'a karşı aşı olmak istemeyen çalışanlarının şirketin sağlık planına her ay 200 dolar katkıda bulunmasını istedi. Söz konusu uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

euronews'te yer alan habere göre şirketin yönetici Ed Bastian kurum içi bilgilendirmede aşı olmama kararının yol açacağı mali riski karşılamak için bu ek ödemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bastian bildiride Delta Air çalışanlarının yüzde 75'inin aşılandığını, ancak son haftalarda hastaneye yatan personelin tamamının tam doz aşılanmamış kişiler olduğunu kaydetti.

Yeni kurallar neler?
Bildiriye göre aşı olmayan şirket çalışanlarının bugünden itibaren her türlü iç mekanda maske takması gerekecek. Coronavirüs testi pozitif çıkan aşı olmamış personelin derhal görev yerinden uzaklaşarak karantinaya girmesi istenecek. Şirket 30 Eylül'den itibaren yalnızca tam doz aşılanmış personele Covid-19'a yakalanmaları halinde Covid-19 ücret korumasından yararlanma hakkı tanıyacak.

Delta Air'in sözcüsü de Covid-19'a yakalanan bir kişinin ortalama hastanede yatış masrafının şirkete kişi başına 40 bin dolara mal olduğunu belirterek ek ödemenin bütün personele uygulanacağını, bu ödemeden muaf olmak için çalışanların aşı olduğuna dair bir belge sunmasının gerektiği duyurdu.

ABD'de tam doz aşı olmamış kişilerin 12 Eylül'den itibaren her hafta Covid-19 testi yaptırması istenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktik mi değiştirdi? Yeni yol iddiası!
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktik mi değiştirdi? Yeni yol iddiası!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
6 Eylül alarmında kurnazlara gün doğdu! Parayla aşı ve PCR sahtekarlığı yolunu buldular
6 Eylül alarmında kurnazlara gün doğdu! Parayla aşı ve PCR sahtekarlığı yolunu buldular
Pfizer denekler üzerinde yapılan 3. doz araştırma sonuçlarını açıkladı 8 ay sonra...
Pfizer denekler üzerinde yapılan 3. doz araştırma sonuçlarını açıkladı 8 ay sonra...
Sevdiği kız başka biriyle evlendirilmek istenince kızın babasının aracını yaktı
Sevdiği kız başka biriyle evlendirilmek istenince kızın babasının aracını yaktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın öteberim kokar'
Bayern Münih Almanya Kupası'nda 12 golle turladı
Bayern Münih Almanya Kupası'nda 12 golle turladı