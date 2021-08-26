Delta Havayolları Covid-19 aşısı yaptırmayan personelinden 200 dolar ek sigorta katkısı isteyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Covid-19 salgınıyla mücadelede aşıya teşvik için son taktik Delta Havayolları'ndan geldi.

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Şirket Covid-19'a karşı aşı olmak istemeyen çalışanlarının şirketin sağlık planına her ay 200 dolar katkıda bulunmasını istedi. Söz konusu uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

euronews'te yer alan habere göre şirketin yönetici Ed Bastian kurum içi bilgilendirmede aşı olmama kararının yol açacağı mali riski karşılamak için bu ek ödemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bastian bildiride Delta Air çalışanlarının yüzde 75'inin aşılandığını, ancak son haftalarda hastaneye yatan personelin tamamının tam doz aşılanmamış kişiler olduğunu kaydetti.

Yeni kurallar neler?

Bildiriye göre aşı olmayan şirket çalışanlarının bugünden itibaren her türlü iç mekanda maske takması gerekecek. Coronavirüs testi pozitif çıkan aşı olmamış personelin derhal görev yerinden uzaklaşarak karantinaya girmesi istenecek. Şirket 30 Eylül'den itibaren yalnızca tam doz aşılanmış personele Covid-19'a yakalanmaları halinde Covid-19 ücret korumasından yararlanma hakkı tanıyacak.

Delta Air'in sözcüsü de Covid-19'a yakalanan bir kişinin ortalama hastanede yatış masrafının şirkete kişi başına 40 bin dolara mal olduğunu belirterek ek ödemenin bütün personele uygulanacağını, bu ödemeden muaf olmak için çalışanların aşı olduğuna dair bir belge sunmasının gerektiği duyurdu.

ABD'de tam doz aşı olmamış kişilerin 12 Eylül'den itibaren her hafta Covid-19 testi yaptırması istenecek.