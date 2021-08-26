Bayern Münih Almanya Kupası'nda 12 golle turladı

Bayen Münih, Almanya Kupası 1. Tur maçında 5. lig ekibi Bremer'i deplasmanda 12-0 mağlup etti.Abone ol
Almanya Kupası 1. tur maçında Bremer ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Bayern Münih 12-0'lık tarihi bir skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Moting(4), Musiala(3), Tillman, Sane, Cuisance, Tolisso ve Sarr kaydetti.
5. lig ekibi Bremer ise 76. dakikada Ugo-Mario Nobile'nin gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.