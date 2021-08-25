Bakan Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddialarını yalanladı

Sosyal medyada yer alan 'kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan 'kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"