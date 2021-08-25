BIST 1.453
DOLAR 8,37
EURO 9,87
ALTIN 482,62
HABER /  SAĞLIK

Bakan Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddialarını yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca kendisi ve ailesinin aşı olmadığı iddialarını yalanladı

Sosyal medyada yer alan 'kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan 'kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

ÖNCEKİ HABERLER
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
NFT olarak satışa çıkan kaya görseline 1.3 milyon dolar ödendi
NFT olarak satışa çıkan kaya görseline 1.3 milyon dolar ödendi
Koronavirüs aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolara mal olacak
Koronavirüs aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2.3 trilyon dolara mal olacak
Tunceli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu
Tunceli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma top parçaları bulundu
Pentagon'dan Afganistan mesajı: Sorumluluğumuz yok
Pentagon'dan Afganistan mesajı: Sorumluluğumuz yok