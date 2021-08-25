AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3600 ek göstergeye değindi. Turan, Meclis'in açılmasıyla birlikte konunun teklif haline getirilerek gecikmeden yasalaşacağını ümit ettiğini söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale kent merkezinde Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD hizmet binası ve Yahya Çavuş Kur'an Kursu için yapılan toplu açılış törenine katıldı.

Bülent Turan, hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme'ye değinerek "3600 ek gösterge" konusunun, AK Parti'nin parti programında yer aldığını hatırlattı.

"Meclis'in açılmasından sonra teklifin gecikmeden yasalaşmasını ümit ediyoruz"

Bunun, geçerliliğini koruyan özel bir konu olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir mesele kalmadı hamdolsun. Uzlaşılan toplu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Meclis'in açılmasından sonra tüm teknik detayları ile çalışarak, sendikalar, Bakanlık ve vekillerimiz ile bir araya gelerek bir teklif haline getirmeyi, bu teklifin de gecikmeden yasalaşmasını ümit ediyoruz.

"Son dönemde en iyi oranda kamu çalışanlarımıza verilen zam oldu"

Kamu çalışanlarımıza, Bakanlığımızın ve sendikaların uzun görüşmeleri sonucunda büyük bir oranda zamda anlaşıldı. 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişiyor. 'Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' demiştik. Bu, son dönemin en iyi oranda kamu çalışanlarımıza verilen rakamı oldu. Sendikalara da Bakanlığımıza da bu saygın görüşmelerden, uzlaşıdan dolayı teşekkür borcumuz var."

3600 ek göstergenin etkisi nedir?

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek.

Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge, aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak.

30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polis emekli olduğunda maaşında 600-700 lira, emekli ikramiyesinde ise 34 bin liraya kadar artış yaşanacak.

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler 3000 ek göstergeye sahip.

Öğretmen, polis, hemşirelerin ikramiyeleri artacak

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge, bugün ile birlikte ilk kez toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire gibi zor koşullarda çalışan personelin ikramiyeleri artacak. Yüksek emekli aylığının da önü açılacak.

Emekli ve dullar da yararlanıyor

Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğu için düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bu kararla birlikte emekli olmak isteyenlerin dilekçelerini vererek süreci başlatmaları bekleniyor.

Ek göstergesi düşük olan memur düşük ikramiye alıyor

Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi.

Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.