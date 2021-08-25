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Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı

DENİZLİ'de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay'a ateş ederek öldürdü.

Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına 'çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine' dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

Kapı açılmayınca pencereden girildi

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç'un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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