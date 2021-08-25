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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Afgan göçmen akını konusunda Türkiye'ye bel bağlayamayacağını ifade etti.

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BBC Radio 4'te yayınlanan The World at One programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi İlnur Çevik, Afgan göçmen akını konusunda, "Bu, Suriye gibi olmayacak. Herkes için serbest olmayacak. Suriye'de herkese kapılarımızı açtık ve uluslararası toplum bu anlamda Türkiye'ye neredeyse hiç yardım etmedi" dedi.

Çevik, "Uluslararası toplum da yanıt vermeli. Bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Avrupa Birliği (AB) ve Batılı ülkeler, 'Türkiye tampon olsun' diyemez" şeklinde konuştu.

İlnur Çevik, Türkiye'nin Avrupa'da başka bir ülkeye gitmek isteyen mülteciler için 'bekleme noktası' görevi görüp görmeyeceği yolundaki soruya ise çok net yanıt verdi:

"Hayır, sanmıyorum. Komşu ülke bile değiliz. Niçin bekleme noktası olalım ki?"

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