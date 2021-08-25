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Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı

Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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