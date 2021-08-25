Bıden talimat vermişti; Covid-19'un kökeni bulunamadı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla hazırlanan pandemi raporunda Covid-19'un kökeniyle ilgili "kesin sonuca varılamadı."

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ABD basınına göre, istihbarat yetkilileri, üç aylık araştırma ve analizden sonra, kısmen Çin'in yeterli açıklama sağlayamaması nedeniyle net bilgiye ulaşamadı. Joe Biden, çok gizli raporu salı günü aldı; ancak araştırma, uzmanların kesin bir açıklama üzerinde anlaşamaması üzerine sonuçsuz kaldı.

Wall Street Journal, kimliği belirsiz iki üst düzey ABD yetkilisine de dayanarak, Çin'in yeterli bilgi vermemesinin bunun bir nedeni olduğunu yazdı.

Washington Post'a göre, istihbarat servisleri, önümüzdeki günlerde raporun kamuya açıklanması için bazı bölümlerinin gizliliğini kaldırmaya çalışacak. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, incelemenin birden fazla kurumdan düzinelerce analist ve istihbarat yetkilisini içerdiğini söylemişti.

Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvar kazası teorisi, son aylarda ABD'de tartışılmaya başlandı. Laboratuvar hipotezine şiddetle karşı çıkan Çin, Washington'u "komplo" teorileri yaymakla suçluyor.

Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz

Çin, ABD'yi Covid-19 virüsünün kökenini politikleştirmekle suçladı

Çin, ABD'yi yeni tip koronavirüsün kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, yabancı gazetecilere verdiği brifingde, Covid-19'un kökenine ilişkin ABD istihbarat raporunun açıklanmasından önce, ABD'nin virüsün kökeni konusunda Çin'i suçlayarak konuyu siyasileştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Fu "Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz, eğer Çin'i temelsiz şekilde suçlamak istiyorlarsa Çin'den gelecek karşı saldırıya da hazır olmaları lazım." ifadesini kullandı.