BIST 1.453
DOLAR 8,37
EURO 9,87
ALTIN 481,75
HABER /  DÜNYA

Bıden talimat vermişti; Covid-19'un kökeni bulunamadı

Bıden talimat vermişti; Covid-19'un kökeni bulunamadı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla hazırlanan pandemi raporunda Covid-19'un kökeniyle ilgili "kesin sonuca varılamadı."

Abone ol

ABD basınına göre, istihbarat yetkilileri, üç aylık araştırma ve analizden sonra, kısmen Çin'in yeterli açıklama sağlayamaması nedeniyle net bilgiye ulaşamadı. Joe Biden, çok gizli raporu salı günü aldı; ancak araştırma, uzmanların kesin bir açıklama üzerinde anlaşamaması üzerine sonuçsuz kaldı.

Wall Street Journal, kimliği belirsiz iki üst düzey ABD yetkilisine de dayanarak, Çin'in yeterli bilgi vermemesinin bunun bir nedeni olduğunu yazdı.

Washington Post'a göre, istihbarat servisleri, önümüzdeki günlerde raporun kamuya açıklanması için bazı bölümlerinin gizliliğini kaldırmaya çalışacak. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, incelemenin birden fazla kurumdan düzinelerce analist ve istihbarat yetkilisini içerdiğini söylemişti.

Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvar kazası teorisi, son aylarda ABD'de tartışılmaya başlandı. Laboratuvar hipotezine şiddetle karşı çıkan Çin, Washington'u "komplo" teorileri yaymakla suçluyor.

Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz
Çin, ABD'yi Covid-19 virüsünün kökenini politikleştirmekle suçladı
Çin, ABD'yi yeni tip koronavirüsün kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Genel Müdürü Büyükelçi Fu Cong, yabancı gazetecilere verdiği brifingde, Covid-19'un kökenine ilişkin ABD istihbarat raporunun açıklanmasından önce, ABD'nin virüsün kökeni konusunda Çin'i suçlayarak konuyu siyasileştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Fu "Çin'i günah keçisi yapmak ABD'yi aklamaz, eğer Çin'i temelsiz şekilde suçlamak istiyorlarsa Çin'den gelecek karşı saldırıya da hazır olmaları lazım." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın: Sahadaki gerçekleri görerek hareket ettik
İbrahim Kalın: Sahadaki gerçekleri görerek hareket ettik
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Ağrı'da hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
Sörloth resmi imzayı attı! Ne kadar kazanacak?
Sörloth resmi imzayı attı! Ne kadar kazanacak?
Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
Denizli'de bir kişi ev arkadaşını öldürüp kendi başına sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için şartını açıkladı
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için şartını açıkladı
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten Afgan göçmen açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması