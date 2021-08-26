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Diyarbakır'da Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Diyarbakır'da Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iddiaya göre, çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

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Olay Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında tartışma çocuklarının kavga etmesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız(35) ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekipleri gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

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