Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktik mi değiştirdi? Yeni yol iddiası!

Cumhurbaşkanlığı için iddiaların havada uçuştuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kendi ismini ön plana çıkardığı süreçte İmamoğlu'nun hamle değişikliğine gidebileceği konuşuluyor.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'deki hamleleri yazmaya devam ediyor. Selvi'ye göre Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için yaptığı hamleler sonrası İmamoğlu rotayı CHP'nin başına çevirmiş olabilir. Bu durumda bir dönem CHP başında bekleyip gençlik avantajıyla cumhurbaşkanlığı için sırasını bekleyecek. Selvi yazısında şunları söyledi:

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunun muhalefet açısından yakıcı bir soruna dönüşeceği görülüyor.

Cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı, rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok.

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı.

1) Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi.

“Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.

2) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.

“Bence ikinci dönem de devam etmeliler” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem kendi isminin öne çıkmasını sağladı, hem de Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı rekabetine girmesinin önünü kesti.

Kılıçdaroğlu'nün tüm hamlesi aday yapmamak

Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu’nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu’nu aday yapmama yatıyor.

İmamoğlu için yeni hedef CHP

Kılıçdaroğlu’nun tavrı karşısında İmamoğlu’nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor.

İmamoğlu, “Beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP Genel Başkanlığı’na oynarım” diye güç gösterisi mi yapıyor? Yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını gördü, birinci adım olarak CHP Genel Başkanlığı’nı ele geçirip, bir sonraki seçime mi hazırlanıyor? Bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil. Ama ben İmamoğlu’nun birinci önceliğinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. CHP Genel Başkanlığı’nı hem koz olarak kullanabilir, hem de cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde ele geçirilmesi gereken kale olarak görebilir.

73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 51 yaşındaki İmamoğlu’nun gençliği bir avantaj. Yani önce CHP genel başkanı, bir sonraki seçimde ise cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyebilir.

Bir sorun var

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkanların en önemli kozlarından biri şu: “Cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerekir. Bu da İstanbul Belediyesi’nin AK Parti’nin eline geçmesi demektir” diyorlar.

Aynı tez CHP Genel Başkan adaylığı konusunda karşısına çıkıyor. “Belediyeyi AK Parti’ye teslim edip Ankara’ya gelme” diyorlar.