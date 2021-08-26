BIST 1.453
DOLAR 8,39
EURO 9,89
ALTIN 481,47
HABER /  DÜNYA

Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek

Dünya Bankasının, ilaç sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Lübnan'a sağlık alanında kullanılmak üzere 25 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Abone ol

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, Hizbullah ile Emel Hareketi'nin başkent Beyrut'ta düzenlediği ve pek çok bölgeden belediye başkanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Hasan, "Dünya Bankası ile uluslararası kurumların güvenini kazandık. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların satın alınması ve herkesin bu ilaçlara ulaşabilmesi için 25 milyon dolar tahsis edilecek." dedi.

Sağlık Bakanı, söz konusu meblağın 3 devlet hastanesinin teçhizatını kapsadığını da söyledi.

Bakan Hasan, ihtiyaç duydukları ilaçları sübvansiyonlu olarak alabilmeleri için vatandaşlara 6 milyon "ilaç kartı" sunmak üzere bir ilaç şirketiyle anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, 23 Ağustos'ta ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurmuştu.

Lübnan'da 2019 sonlarından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve döviz likidite sorunu nedeniyle uzun süredir akaryakıt ve ilaç gibi temel maddelerin ithalatında sıkıntı yaşanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yenilenen Duster otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu
Yenilenen Duster otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
Ankara'da tüp mide ameliyatında korkunç son! Doktordan pes dedirten teklif
Ankara'da tüp mide ameliyatında korkunç son! Doktordan pes dedirten teklif
Pfizer denekler üzerinde yapılan 3. doz araştırma sonuçlarını açıkladı 8 ay sonra...
Pfizer denekler üzerinde yapılan 3. doz araştırma sonuçlarını açıkladı 8 ay sonra...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın öteberim kokar'
Bayern Münih Almanya Kupası'nda 12 golle turladı
Bayern Münih Almanya Kupası'nda 12 golle turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalan son üç takım belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalan son üç takım belli oldu
Diyarbakır'da Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Diyarbakır'da Akraba çocuklarının kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı