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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer'den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır" dedi.

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Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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