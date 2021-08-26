İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir

Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletmesine devam edilebileceğini belirten Kalın, "Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın NTV canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek istemesiyle ilgili konuşan Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

"Türk askerlerinin tahliyesi 36 saat içinde tamamlanabilir''

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik. Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

Kabil Havalimanı'nın işletmesi

Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar. Afganların yaşadığı insani dramı göz ardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük. Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

"Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor''

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız. Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor. Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

Göç dalgası endişesi

Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor."