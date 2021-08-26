Memur maaşları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en yüksek memur maaşları...

3.5 milyon memur, maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7; 2023’ün ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında da yüzde 6 zamlı alacak. Ayrıca, 2022 ve 2023’te, 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek. Toplu sözleşmede enflasyon farklarının nasıl belirleneceği de yer aldı.