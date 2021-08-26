NASA'nın Curiosity aracı Mars'ın panoramik görüntüsünü paylaştı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'in panoramik görüntüsünü paylaştı.Abone ol
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) 2012 yılında Mars'a gönderdiği Curiosity'den haber var.
Yıllardır Mars'ta görev yapan Curiosity, Kızıl Gezegen'in fotoğrafını paylaştı.
Killi kayaların görüntülendiği fotoğraf Kızıl Gezegen'de bir zamanlar su bulunduğuna işaret ediyor.
NASA, Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin öz çekim fotoğrafını yayımladı. NASA'nın yayımladığı panoramik fotoğrafta, Curiosity'nin, bu yaz kızıl gezegeni etkisi alan toz fırtınasından kalma ince bir toz tabakasıyla kaplanması dikkati çekti.
Geçen ay çekildiği belirtilen fotoğrafta, gökyüzünün biraz karanlık olduğu görülürken, bunun Mars'ın atmosferinde hala toz bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.
Gece gündüz çalışan nükleer bataryaya sahip Curiosity, güneş ışınlarının yoksunluğundan etkilenmiyor.