İstanbul'un sarı kabusu taksi sorunu için Ulaştırma Bakanlığı'ndan 4 öneri

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da giderek artan şikayetlerle dikkatleri üzerine çeken taksi sorunu için açıklama yaptı.

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İstanbullular kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden, taksiciler plakaları kiraya verenlerden, kiraya verenler ise taksi şoförlerinden dertli. Herkes ‘mağduruz’ derken Ulaştırma Bakanlığı taksi sorununun çözümü için 4 öneride bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İstanbul kentiçi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir” denildi.

Şikayet konuları

Açıklamada, taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikâyetler incelendiğinde başlıca konular şöyle sıralandı:

- Kısa mesafe yolcu alınmaması

- Turistleri müşteri olarak seçme

- Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma

- Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma

- Taksimetre hilesine başvurma

- Para değiştirme ve sahte para verme

- Tırnakçılık yapma

- Yolcuya kaba davranışlarda bulunma

- Darp ve hakaret

- Kalitesiz araçlar

- Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik

- Araç çağırma güçlüğü

- Dijitalleşmede geri kalma

- Kısıtlı ödeme imkânları.

Çözüm önerileri

Açıklamada, sorunun çözümüne yönelik yapılması gerekenler ise şöyle vurgulandı:

Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.

Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.

Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.

Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

İBB adres gösterdi

Bakanlık açıklamasına şöyle devam edildi: “Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir.

Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”

Tek kurtuluş dijital sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı’nı yapan Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, taksi sorunu için tek çözümün dijitalleşme olduğunu söyledi.

Ilıcalı önerisini şöyle anlattı:

“17 bin taksi acilen basit bir UKOME kararıyla mobil taksi uygulamasına geçmeli ve sistemsiz dolaştırılmamalı. Bunun için değişik işletim yöntemleri var. Burada da bir dayatma yapmadan, taksi esnafı istediğini seçecek. Rekabet olsun, kim neyi takarsa. Böylelikle 17 bin taksinin ne yaptığını görebileceğiz.

Hiçbir taksi bu sistem dışında harekete edemeyeceği için, 6-7 ay içinde ne yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bu sistemle, ‘Taksici yolcu aldı-almadı, fazla para aldı, yolu uzattı’ tartışması son bulur.

Bütün bunların hepsini hem yolcu, hem şoför, hem taksi sahibi hepsi görecek şekilde şeffaf bir mobil uygulamaya geçmezsek, taksi sorunu çözülmez. AK Parti Meclis üyeleriyle de görüştüm. İlk adım atılıp, İBB bir karar alacak ve bu sistem olmadan kimse taksicilik yapamayacak. Sistemi aracına 1 dakikada kurduracak.”