BIST 1.453
DOLAR 8,39
EURO 9,89
ALTIN 481,47
HABER /  DÜNYA

Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

ERMENİSTAN askerlerinin sınırda Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 26 Ağustos gecesi saat 02.25’den 03.40’a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağallı mevzilerinden Kelbecer’in İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Lütfi Elvan'dan bireysel kredilerle ilgili önemli açıklama
Bakan Lütfi Elvan'dan bireysel kredilerle ilgili önemli açıklama
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Bursa'da kurstaki kolonyalı ve çakmaklı oyununun sonu feci bitti! Soruşturma başlatıldı
Bursa'da kurstaki kolonyalı ve çakmaklı oyununun sonu feci bitti! Soruşturma başlatıldı
Mehmet Ceyhan'dan kötü haber! Aşı Delta varyantı bulaşını kesinlikle azaltmıyor
Mehmet Ceyhan'dan kötü haber! Aşı Delta varyantı bulaşını kesinlikle azaltmıyor
500 bin memur kadrolu oluyor! Sözleşme müjdesi geldi
500 bin memur kadrolu oluyor! Sözleşme müjdesi geldi
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktik mi değiştirdi? Yeni yol iddiası!
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için taktik mi değiştirdi? Yeni yol iddiası!
Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankasından ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Yenilenen Duster otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu
Yenilenen Duster otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
İbrahim Kalın'dan Kabil Havalimanı açıklaması! Sivil uzmanlarımız destek verebilir
6 Eylül alarmında kurnazlara gün doğdu! Parayla aşı ve PCR sahtekarlığı yolunu buldular
6 Eylül alarmında kurnazlara gün doğdu! Parayla aşı ve PCR sahtekarlığı yolunu buldular