Ermenistan askerleri sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

ERMENİSTAN askerlerinin sınırda Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 26 Ağustos gecesi saat 02.25’den 03.40’a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağallı mevzilerinden Kelbecer’in İstisu yerleşkesindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada açılan ateşe karşı misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.