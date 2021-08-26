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Bakan Lütfi Elvan'dan bireysel kredilerle ilgili önemli açıklama

Bakan Lütfi Elvan'dan bireysel kredilerle ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin canlanmaya başladığını söyledi. Bakan Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini açıklarken, "Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, partisinin MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı toplantı yaptı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; Elvan ekonomiyle ilgili olarak şu önemli başlıkları paylaştı:

"Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek"

“Ekonomik göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Aldığımız tedbirler etkisini gösteriyor. Tasarruf tedbirlerine büyük özen gösteriyoruz. Dövizdeki yükselişin bize bir yükü oldu. Ama dikkatli ve prensipli davranırsak, bu yükü hafifletiriz. Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.”

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