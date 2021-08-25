Ahlat'ta 1071 kutlamalarında görsel şölen! Malazgirt Zafer oyunu büyük ilgi gördü

Etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlardan Zekai Gözel, “Ahlat gibi bir yerde özellikle unutulmaya yüz tutmuş böyle bir etkinliğin olması bizleri mutlu etmiştir. Bu etkinliği izlemek için ailece geldik. İnşallah bu Türkiye’nin tamamına yayılan bir etkinlik olur. Baktığımızda 7’den 70’e bütün toplumumuzun buraya gelip unutulmaya yüz tutmuş bu sporu izleyerek, belki çocuklarının onlara yönelmesini sağlayarak daha güzel bir çalışma olacağını tahmin ediyorum” dedi.