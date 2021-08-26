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Adana'da torbacılara şafak operasyonu

Adana'da torbacılara şafak operasyonu

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapanlara savaş açtı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti.

Savcılık talimatıyla ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.

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