Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Türkiye'de bir ilk olacak

Şampiyonlar Ligi'nde play off turunun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın gruptaki muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimde Beşiktaş hangi torbada yer alacak? İşte İstanbul'da yapılacak programdan detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Devler Ligi play off turunda Brondby-Salzburg, Shakhtar Donetsk-Monaco ve Dinamo Zagreb-Sheriff maçlarının tamamlanmasıyla kura çekiminde de torbalar son halini aldı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak

Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'nın play-off turunda elenmemeleri ve gruplara kalmaları sebebiyle Beşiktaş 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Tarihte bir ilk olacak

Böylece Beşiktaş, grup kurası kendi ülkesinde çekilen ilk takım olarak tarihe geçecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Maçlar ne zaman başlayacak?

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

En iyiler belli olacak

Haliç Kongre Merkezi’n de saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimi aynı zamanda UEFA ödül törenine de sahne olacak. Yılın futbolcuları ve teknik direktörlerinin yanı sıra 2020-21 sezonunun en iyi kaleci, savunma, orta saha ve forvetleri de İstanbul’daki kura çekimi sırasında açıklanacak, böylece ödüller sahiplerine verilecek.

2020/21 UEFA Yılın Oyuncusu

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea) · Jennifer Hermoso (Barcelona) · Lieke Martens (Barcelona) · Alexia Putellas (Barcelona)

UEFA Yılın teknik direktörü

· Pep Guardiola (Man. City) · Roberto Mancini (italya) · Thomas Tuchel (Chelsea)

Yılın kadın futbolu teknik direktörü

· Lluis Cortes (Barcelona) · Peter Gerhardsson (İsveç) · Emma Hayes (Chelsea)

Yılın kalecisi

· Thibaut Courtois (Real Madrid) · Ederson (Man.City) · Edouard Mendy (Chelsea)

Yılın defansı

· Cesar Azpilicueta (Chelsea) · Ruben Dias (Man. City) · Antonio Rüdiger (Chelsea)

Yılın orta sahası

· Kevin De Bruyne (Man. City) · Jorginho (Chelsea) · N’Golo Kante (Chelsea)

Yılın forveti

· Erling Haaland (Dortmund) · Kylian Mbappe (PSG) · Robert Lewandowski (Bayern)